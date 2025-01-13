Москва, 13 января, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что выгнала с трибун свою мать во время матча первого круга Australian Open, чтобы её нервное напряжение не передавалось на корт.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Диана Шнайдер

«Я её выгнала. Ей очень тяжело, возможно, даже тяжелее, чем мне. Я чувствую её напряжение и начинаю больше нервничать», — передаёт слова Шнайдер «Матч ТВ».

Теннисистка добавила, что стартовать на турнире всегда сложно. Необходимо привыкнуть к новым условиям, кортам и атмосфере, заключила спортсменка.

13 января Шнайдер обыграла в первом раунде итальянскую спортсменку Элизабетту Коччаретто со счетом 7:6, 6:4. Во втором круге россиянка сыграет с теннисисткой из Австралии Айлой Томлянович.

16 декабря ИА Регнум передавало, что олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеева, которая в 2019 году переехала в ФРГ и сменила спортивное гражданство, стала спортсменкой года в Германии.

В голосовании за звание спортсменки года Варфоломеева набрала 1888 голосов. Её соперницей стала немка Йемиси Огунлейе, которая набрала на 79 голосов меньше.