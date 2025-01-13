Москва, 13 января, 2025, 13:38 — ИА Регнум. В российских школах провели традиционный урок «Разговоры о важном», который посвятили отмечаемому 13 января Дню российской печати. Об этом сообщили в пресс-службе всероссийского проекта.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Учащие и студенты на первом в 2025 году занятии из цикла встреч «Разговоры о важном» поговорили о профессиональном празднике всех, кто причастен к созданию печатных и электронных изданий, чьими усилиями формируется информационное пространство: вспомнили о достижениях печатного дела, а также о труде редакторов, корреспондентов, типографских работников и дизайнеров.

На вопросы школьников ответил главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Ребят интересовало, кто в современном мире создаёт газеты, кто готовит материал для каждого нового выпуска, и кто читает газеты сегодня.

«Самое главное для журналиста ― писать правду, защищать людей и отстаивать принципы журналистики и всегда помнить, что он российский журналист, а это значит лучший», ― отметил Гусев.

Главред газеты также рассказал о том, как современная журналистика адаптируется к вызовам времени. Он подчеркнул, что печатное слово остаётся уникальным и незаменимым источником информации для многих жителей России, несмотря на конкуренцию, с которой в эпоху цифровых технологий сталкиваются газеты.

Классные руководители вместе со школьниками и студентами отметили, что необходимо доверять только официальным источникам информации, чья репутация подтверждена годами ответственной и добросовестной работы.

Как сообщало ИА Регнум, в российских школах и колледжах 11 ноября в рамках цикла встреч «Разговоры о важном» прошёл урок «Твой вклад в общее дело». Беседы с учениками и студентами посвятили тому, какую важную роль может сыграть даже самый небольшой вклад в общее дело для развития и создания будущего России.

Юная актриса Виталия Корниенко рассказала школьникам и студентам о теме нового занятия и профессиях будущего, отметив, что сейчас необязательно ограничиваться лишь одной специальностью. По её словам, для образования доступно множество дополнительных курсов и мастер-классов.

В октябре темой традиционного урока «Разговоры о важном» стали западные мифы о России, целью распространения которых является попытка искажения истории и создание негативного образа страны. Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой рассказал учащимся о происхождении западных мифов и их влиянии на восприятие РФ за рубежом. Знание прошлого помогает не только осознавать настоящее, но и прогнозировать будущее, подчеркнул он.