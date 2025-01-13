Москва, 13 января, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Заявления политиков в Великобритании о возможности возобновления поставок газа по уцелевшей ветке газопровода «Северного потока — 2» являются пиаром или провокацией, заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт клуба «Валдай»Алексей Гривач в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

12 января лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен сообщил, что одна нитка трубопровода «Северного потока — 2» исправна, её можно запустить и снова закупать «хороший газ у России».

«Что стоит за заявлениями этого маргинального для британского политического поля политика — хороший вопрос. В лучшем случае, личный пиар. И особо обольщаться по поводу его комплиментов российскому газу не стоит», — убеждён эксперт клуба «Валдай».

Гривач подтвердил, что одна из ниток газопровода «Северного потока — 2» не была разорвана в результате теракта в сентябре 2022 года. По словам эксперта, уцелевшая ветка может быть технически запущена в работу за достаточно короткие сроки.

«Подобные разговоры о возобновлении поставок газа по работающей нитке газопровода чаще стали звучать по разным причинам. Это может быть и провокацией, и саботажем реальных переговоров по этому вопросу, но также и банальным прощупыванием почвы», — сообщил специалист.

Эксперт считает, что граждане ЕС понимают целесообразность возвращения поставок дешёвого российского газа. Одну из ключевых ролей в этом вопросе играет затянувшийся энергетический кризис, который Европа никак не может разрешить, уверен Гривач.

«Всем нормальным людям в Европе понятно, что длящийся уже почти четыре года энергетический кризис в ЕС — это следствие дегенерации энергетических связей с Россией, апофеозом которых стали террористические атаки на «Северные потоки». И также понятно, что это идёт в разрез с жизненными интересами Европы», — подчеркнул собеседник агентства.

Предложения о запуске газопровода «Северного потока — 2» звучат из Великобритании вовсе не просто так, заявил специалист. По его оценке, Великобритания тоже страдает от энергетического кризиса.

«На самом деле рынки газа Великобритании и ЕС по-прежнему связаны. И энергетический кризис имеет место и по ту сторону Ла-Манша», — пояснил Гривач.

Как передавало ИА Регнум, 13 января лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт также в своей предвыборной программе выступила за возобновление поставок российского газа. Германия должна организовать импорт энергоресурсов, снова руководствуясь просто критерием самых низких цен, а не двойных стандартов и идеологии, подчеркнула она.

12 января кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила о своём намерении восстановить поставки российского газа по сохранившейся нитке «Северного потока — 2».

9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на пресс-конференции, что в Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении российского газа. Песков отметил, что поставки такого газа могут делать народное хозяйство и экономику этих стран более конкурентоспособными.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Таким образом, из строя вышли обе нитки «СП» и одна из двух ниток «СП-2». Президент Владимир Путин ранее отмечал, что подобную диверсию невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Российская сторона отмечала, что располагает доказательствами причастности к подрыву англосаксов. Кроме того, официальные лица в СШа неоднократно заявляли, что сделают всё для недопущения запуска «СП-2».