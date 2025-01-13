Москва, 13 января, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Россиянам необходимо меньше разговаривать по телефону, чтобы защитить себя от действий мошенников. Об этом заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев.

Ilya Moskovets/Global Look Press Артемий Лебедев

«Правило цифровой гигиены очень простое: поменьше разговаривать по телефону», — рассказал он в в выпуске обзора новостей.

Лебедев призвал граждан сразу же бросать трубку, если человек на другом конце провода представляется сотрудником службы безопасности банка или что-то говорит о деньгах. Блогер также добавил, что считает мошенничество абсолютно позорной деятельностью.

Как передавало ИА Регнум, 13 января в МВД рассказали, что в России мошенники стали активно пользоваться торговыми площадками для реализации новых схем хищения денежных средств пользователей сети. Преступники под предлогом проведения безопасной сделки направляют фишинговые ссылки через мессенджеры, после чего получают информацию о банковской карте потерпевшего и впоследствии совершают хищения денежных средств с банковского счёта, отметили в ведомстве.

По данным полиции, одна из самых крупных в 2024 году сумм, переведённых на счета мошенников одним человеком, составила почти 180 млн рублей. В МВД уточнили, что если раньше аферисты похищали у людей деньги со счетов и сбережений, то теперь они координируют действия своих жертв и уговаривают их продавать имущество, а также брать кредиты и микрозаймы.