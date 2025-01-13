Донецк, 13 января, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Россия одержит победу в украинском конфликте не позднее лета 2025 года, полагает участник СВО Виктор Беломестнов, похожий на основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Видеозапись с ним опубликовал 13 января Telegram-канал Shot.

Кадр из видео

«2025 год будет годом России. И 12 июня, в День независимости Российской Федерации, мы будем отмечать этот праздник на Банковой», — подчеркнул Беломестнов.

Как сообщало ИА Регнум, «двойник Жириновского» принимает участие в боях на территории ДНР в качестве штурмовика.