Москва, 13 января, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело на 39-летнего сирийца по статье об интимных отношениях с его несовершеннолетней супругой. Пара зарегистрировала брак в сирийском Алеппо еще в 2022 году, когда невесте было всего 14 лет. Законы САР позволяют такие ранние союзы, однако в России действия супруга вызвали вопросы у правоохранительных органов. В настоящий момент пара проживает в России, девочка беременна уже вторым ребенком, а её мужу грозит до четырех лет тюрьмы. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

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Необычная семейная пара попала в поле зрения российских оперативников в декабре 2024 года. 39-летний Абдуллах уже давно живет в России и имеет гражданство РФ, а вот его супруга 14-летняя Амина (имя изменено) переехала в 2022 году, сразу после свадьбы в Алеппо.

«Мужчина прилетел к будущей невесте в Алеппо, где в мае 2022 года они расписалась, а уже в декабре Абдуллах забрал девочку из семьи и перевез 14-летнюю Амину жить в Россию. Пара обосновалась в одном из посёлков Лосино-Петровского района Подмосковья. В конце 2023 года, когда Амине было всего 15 лет, она родила первого ребенка», — рассказал собеседник агентства.

В декабре 2024 года информация о несовершеннолетней матери и её возрастном супруге дошла до правоохранительных органов Подмосковья. Проведя проверку, полицейские обнаружили в действиях 39-летнего Абдуллаха нарушение российского закона.

«Начиная с декабря 2022 года пара проживала на территории России и Абдуллах З. вступал в интимную связь с 14-летней Аминой. В отношении 39-летнего уроженца САР возбуждено уголовное дело по статье о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 134 УК РФ). По этой статье мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы», — отметил источник.

Отмечается, что в настоящий момент Амина беременна вторым ребенком от Абдуллаха, девушка находится на седьмом месяце. Известно, что следователи уже запросили медицинские документы из подмосковного перинатального центра, где несовершеннолетняя Амина родила первого ребенка.

Расследование уголовного дела в отношении 39-летнего сирийца Абдуллаха З. продолжается. Согласно санкциям части 1 статьи 134 УК РФ мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы. Однако примечание уголовной статьи гласит, что лицо, совершившее данное преступление, может быть освобождено судом от наказания в том случае, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей.

Разбираться в сложных семейных отношениях иностранцев придется российскому суду.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Ставрополье мужчине грозит тюрьма за «цыганский брак». В отношении 18-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за секс с 15-летней сожительницей, несмотря на заключенный между ними брак по цыганским обычаям. Как объяснил источник ИА Регнум, цыганский брак не имеет никакой юридической силы и не отменяет законов РФ.