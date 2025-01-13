Москва, 13 января, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Кремль не располагает подробной информацией о художественном фильме, в котором российского президента Владимира Путина сыграет британский актёр Джуд Лоу. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам 13 января.

Roman Naumov/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Мы действительно видели сообщения такие, но нам об этом ничего неизвестно», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле не знают, о чём именно может идти речь в фильме, каким будет сюжет и прочее. В администрацию президента никакие запросы по этой теме не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, Лоу исполнит роль Путина в фильме французского режиссёра Оливье Ассайаса «Кремлёвский волшебник». Актёр рассказал, что уже начал готовиться к съёмкам и сравнил свои ощущения с «нахождением у подножия Эвереста». В основу картины ляжет одноимённый бестселлер писателя Джулиано да Эмполи. Это политический триллер с вымышленным рассказом о внутренней работе Кремля и восхождении Путина.

52-летний Джуд Лоу — обладатель нескольких номинаций на «Оскар». Он снимался в фильмах «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора», «Близость», «Шерлок Холмс», «Искусственный разум» и многих других. В 2001 году он исполнил роль советского снайпера Василия Зайцева в военной драме Жан-Жака Анно «Враг у ворот».