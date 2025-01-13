Москва, 13 января, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Россия продолжает обсуждать вопросы обмена военнопленными, заявил 13 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Карпухин/ТАСС TASS

Ему задали вопрос по поводу заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об обмене на украинских военнопленных. Песков отметил, что Кремль не может прокомментировать это высказывание, поскольку не знает, соответствует ли оно действительности.

При этом пресс-секретарь отметил, что для России важна жизнь каждого военного, который оказался в плену. В связи с этим, по словам Пескова, работа в этом направлении будет продолжена.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список на 13 страницах с именами 630 украинских военнопленных, которых киевский режим не хочет возвращать. Она отметила, что Украина продолжает затягивать обмен пленными, притом что украинские военные находятся в РФ уже более года.

30 декабря Минобороны России проинформировало, что российская сторона вернула из плена 150 бойцов. Киевскому режиму взамен передали 150 военнопленных ВСУ. Ведомство отметило, что посреднические усилия при возвращении российских военнослужащих из украинского плена оказали Объединённые Арабские Эмираты.

31 декабря Москалькова написала, что она и омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец пообщались с российскими и украинскими военнопленными.