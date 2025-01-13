Москва, 13 января, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Тема отмены или замены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России не обсуждается в Кремле, заявил 13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Кремль не является участником этой дискуссии, эта тема не обсуждается в Кремле. Всё-таки эту тему должны обсуждать в правительстве, прежде всего в Минобрнауки», — сказал официальный спикер Кремля в ходе брифинга.

Ранее в Госдуме сообщили, что в России уже начали постепенно отказываться от системы ЕГЭ. Как пояснили в нижней палате парламента, на это указывает пересмотр некоторых правил проведения Единого госэкзамена, а также активные дискуссии об интегральной системе оценки знаний учащихся школ.

При этом отмечается, что вместо ЕГЭ может появиться другой формат оценивания знаний выпускников старших классов. Он будет основан на преимуществах Единого госэкзамена, а также на советской и российской системах образования.

Как сообщили «Известия», новая система, предположительно, будет направлена на тех школьников, которые тянутся к знаниям, а не пытаются угадать ответ из предложенных вариантов.

В июне ИА Регнум передавало, что депутаты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» предложили отменить ЕГЭ. В пояснительной записке авторы инициативы указали, что содержание единого Госэкзамена зачастую не соответствует школьной программе, и для подготовки к нему родители вынуждены нанимать репетиторов.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что выпускникам нужно позволить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах. У молодых людей должен быть второй шанс, отметил глава государства.