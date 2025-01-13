Вашингтон, 13 января, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Большинство жителей Гренландии высказались за присоединение острова к Соединённым Штатам Америки. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого американской неправительственной организацией Patriot Polling.

Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС

Согласно исследованию, которое приводит газета The Hill, вхождение Гренландии в состав США одобрили 57,3% участников опроса. 37,4% выступили против такого развития событий. Еще 5,3% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

По данным Patriot Polling, исследование проводилось 6–11 января. В нём приняли участие 416 гренландцев. Как раз в это время остров посетил Дональд Трамп-младший. Статистическая погрешность в материалах не указана.

Отмечается, что это первый случай, когда опрос проводился за пределами США. Газета обратила внимание на сомнительный рейтинг социологической службы Patriot Polling.

Как передавало ИА Регнум, избранный президент США Дональд Трамп 3 декабря заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение Гренландию, которая входит в состав Дании. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на это сказал, что остров не продаётся и не будет продаваться.

7 января избранный глава Белого дома заявил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США якобы для защиты «свободного мира». При этом он не исключил применения Вашингтоном военных и экономических средств принуждения в отношении острова. Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что Трамп готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.

10 января Трамп опубликовал видеозапись, на которой жители Гренландии просят его выкупить остров. При этом датская телерадиокомпания DR заявила, что на кадрах подкупленные командой республиканца бездомные и социально незащищённые люди с острова.

Британская газета The Financial Times 12 января написала, что жители Гренландии шокированы и оскорблены разговорами о том, что остров должен войти в состав США. По словам бывшего премьер-министра Гренландии Куупика Клейста, нельзя просто так «купить страну или её людей».