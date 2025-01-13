Москва, 13 января, 2025, 12:12 — ИА Регнум. В подмосковном Домодедове мужчина отправился в лес, чтобы похоронить своего умершего пса и случайно обнаружил тело пропавшего почти месяц назад молодого человека, рассказал источник ИА Регнум.

Elena Mayorova/Global Look Press

По словам собеседника, местный житель отправился в лесной массив вблизи СНТ «Станкостроитель» и, буквально пройдя 30 м по тропинке, наткнулся на труп. Прибывшие на место полициейские осмотрели тело. Причиной смерти, по предварительным данным, стало обморожение.

Погибшим оказался 26-летний Константин А., которого правоохранители искали с середины декабря после того, как тот ушёл из дома и пропал. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

2 декабря сообщалось, что в деревне Бобошино Сергиево-Посадского округа волонтёры во время поисков пропавшего Александра М. обнаружили скелетированные останки женщины. Труп находился на дереве.