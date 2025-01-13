Москва, 13 января, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Возникновение на Солнце крупной корональной дыры приведёт к значительному ускорению солнечного ветра возле Земли, но вряд ли спровоцирует сильные магнитные бури. Об этом руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв рассказал 13 января «РИА Новости».

APL/NASA/Global Look Press

По его словам, обычно корональные дыры возникают на спокойном Солнце. Это явление противоположно солнечной активности.

«Сейчас, после активного начала года, Солнце заметно успокоилось, и на этом фоне образуются такие явления», — пояснил Богачёв.

Увеличение скорости солнечного ветра в окрестностях Земли — основное следствие образования корональных дыр. Ожидается, что сегодня скорость вырастет до 400–600 километров в секунду и продержится на этом уровне всю неделю. Это значительный, но не слишком опасный рост, отметил учёный.

Из-за ускорения солнечного ветра, добавил он, обстановка в магнитосфере Земли ухудшится, но магнитных бурь, вероятно, не будет. Корональные дыры могут вызывать сильные бури — до третьего уровня, но пока для точного прогноза не хватает данных.

Ранее член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович в разговоре с ИА Регнум предупреждал, что мощные вспышки на Солнце продолжатся вплоть до 2025 года. Эксперт уточнял, что на звезде наблюдается период высокой активности, который повторяется примерно каждые 11 лет.

Первую в 2025 году вспышку высочайшего класса Х зафиксировали на Солнце 3 января.