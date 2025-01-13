Астроном рассказал о влиянии на Землю солнечной корональной дыры
Астроном Богачёв: корональная дыра на Солнце вряд ли вызовет магнитные бури
Москва, 13 января, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Возникновение на Солнце крупной корональной дыры приведёт к значительному ускорению солнечного ветра возле Земли, но вряд ли спровоцирует сильные магнитные бури. Об этом руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв рассказал 13 января «РИА Новости».
По его словам, обычно корональные дыры возникают на спокойном Солнце. Это явление противоположно солнечной активности.
«Сейчас, после активного начала года, Солнце заметно успокоилось, и на этом фоне образуются такие явления», — пояснил Богачёв.
Увеличение скорости солнечного ветра в окрестностях Земли — основное следствие образования корональных дыр. Ожидается, что сегодня скорость вырастет до 400–600 километров в секунду и продержится на этом уровне всю неделю. Это значительный, но не слишком опасный рост, отметил учёный.
Из-за ускорения солнечного ветра, добавил он, обстановка в магнитосфере Земли ухудшится, но магнитных бурь, вероятно, не будет. Корональные дыры могут вызывать сильные бури — до третьего уровня, но пока для точного прогноза не хватает данных.
Ранее член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович в разговоре с ИА Регнум предупреждал, что мощные вспышки на Солнце продолжатся вплоть до 2025 года. Эксперт уточнял, что на звезде наблюдается период высокой активности, который повторяется примерно каждые 11 лет.
Первую в 2025 году вспышку высочайшего класса Х зафиксировали на Солнце 3 января.