Донецк, 13 января, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Литиевые месторождения, расположенные в районе освобождённого села Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР), перешли под контроль российских войск. Об этом 13 января в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Александр Река/ТАСС

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) удерживали населённый пункт, создав там серьёзные укрепления. Глава республики указал на заявления, сделанные ранее главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Он (Зеленский. ― Прим. ред.) уже торговал запасами, недрами и предлагал это медийно, публично, если будет оказана более активная поддержка. Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения, они действительно интересны и для Запада в целом», ― отметил Пушилин.

Теперь, по словам главы ДНР, это всё находится под контролем Российской Федерации.

Пушилин добавил, что продвижение российских подразделений на этом участке фронта продолжилось.

Как передавало ИА Регнум, ранее 11 января группировка войск «Центр» армии России освободила в ДНР населённый пункт Шевченко. Также были нанесены удары по личному составу и военной технике украинских формирований возле Белицкого и сёл Срибное, Алексеевка и Гришино.

Позднее в этот же день глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением села. Он подчеркнул, что российские военные проявили при этом беспримерное мужество, героизм и отвагу.

Минобороны днём 11 января показало кадры водружения государственного флага России на двухэтажном разбитом здании в освобождённом Шевченко. На это видео также попал момент удара российских военных по технике противника во время освобождения населённого пункта.

В силовых структурах сообщили, что освобождение Шевченко открыло для российских сил дорогу на Красноармейск (украинское название — Покровск) со стороны юго-запада. Речь идёт о прямой дороге в сторону микрорайона Лазурного и населённого пункта Зеленовка.

Шевченковское месторождение лития ― крупнейшее на Украине и одно из богатейших в Европе. Его ещё в советское время (в 1982 году) открыла Новомосковская ГРЭ КП «Южукргеология». Площадь месторождения составляет 0,8 кв. км, мощность перекрывающих осадочных пород 70-130 м, запасы подсчитаны до глубины 500 м. В окрестностях Шевченко залегают 13,8 млн тонн литиевых руд.