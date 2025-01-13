Лондон, 13 января, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Финансовая поддержка Украины должна быть прекращена на фоне экономических проблем в Великобритании. Об этом заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кёртен в соцсети X.

Sina Schuldt/Global Look Press

«Хватит тратить наши деньги на Украину и прекратите злобные экономические атаки на пенсионеров, фермеров, предприятия и частные школы», — указал он в публикации.

При этом его высказывание было адресовано министру финансов Великобритании Рэйчел Ривз.

В этот же день Кёртен также призвал возобновить поставки российского газа по уцелевшей ветке «Северного потока — 2». По его словам, импорт дешёвого и качественного голубого топлива из России несёт в себе множество преимуществ.

Как передавало ИА Регнум, 9 января глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе заседания контактной группы по поддержке Украины на военной базе Рамштайн в ФРГ упрекнул союзников Киева за задержки в поставках систем ПВО. Глава киевского режима также призвал западные страны ввести санкции в отношении российского энергетического сектора.

В середине декабря агентство Reuters написало, что НАТО взял на себя вместо США функции по координации западной помощи Украине. Утверждалось, что передача полномочий альянсу может иметь ограниченный эффект, поскольку США при администрации Дональда Трампа способны серьёзно ударить по Украине, сократив её поддержку.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации. При этом поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.