Москва, 13 января, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщили 13 января в пресс-службе правительства России.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Соответствующее поручение ранее дал российский президент Владимир Путин.

«По поручению главы государства создана правительственная комиссия по координации работ по ликвидации последствий разлива мазута», — сказал глава правительства на совещании с подчинёнными.

Руководить комиссией поручено вице-премьеру РФ Виталию Савельеву. Первым заместителем руководителя этого органа стал глава МЧС России Александр Куренков, который займется оперативным управлением.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. В результате произошёл разлив нефтепродуктов с повреждённых судов.

Сотрудники МЧС и волонтёры работают над очисткой берегов. Основную часть мазута собрали, однако периодически на побережье наблюдаются новые выбросы нефтепродуктов. По поручению президента РФ сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии.

К работе по устранению загрязнения подключились более 10 тыс. добровольцев. Путин выразил благодарность волонтёрам, которые принимают участие в ликвидации последствий разлива.

9 января президент также заявил, что предпринимаемых на сегодняшний день усилий по устранению разлива мазута совершенно недостаточно.12 января глава МЧС РФ прибыл в Анапу для контроля за работами по ликвидации выбросов нефтепродуктов.