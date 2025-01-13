Москва, 13 января, 2025, 11:16 — ИА Регнум. Идея заморозки вкладов россиян является абсурдной. Об этом 13 января сообщили в Банке России.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны», ― отмечено в ответах регулятора на вопросы, опубликованных в официальном Telegram-канале ЦБ.

В Центробанке пояснили, что банки способны выдавать кредиты заёмщикам только благодаря тому, что они привлекают свободные средства населения и компаний.

«Если заморозить вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику», ― добавили в регуляторе.

В ЦБ назвали такой шаг немыслимым для любой рыночной экономики, составной частью которой является банковское кредитование.

На вопрос о том, возможно ли использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией, регулятор ответил отрицательно. ЦБ пояснил, что если заморозить вклады, то люди потеряют доверие к банкам и бросятся вкладывать деньги в недвижимость и товары длительного пользования, что приведет к «печальным последствиям для роста цен».

Как сообщало ИА Регнум, глава ВТБ Андрей Костин 5 декабря назвал чушью предположения о якобы возможной заморозке банковских вкладов граждан России.

Ранее с аналогичным высказыванием выступила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В профессиональной среде сценарии заморозки вкладов не обсуждаются, поскольку они начисто лишены смысла, сказала председатель Банка России.

Проценты по вкладам банки платят за счёт процентов по кредитам, которые всегда выше, именно поэтому у банков есть прибыль и они устойчивы, отметила Набиуллина. Несмотря на высокий показатель ставки по кредиту, бизнесмены их берут, ожидая снижения ставки в дальнейшем, добавила председатель ЦБ.