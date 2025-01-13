ДНР, 13 января, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Украинские военные расстреляли супружескую пару в посёлке Шевченко под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом спасшиеся из посёлка жители рассказали ТАСС.

AP/TASS

Супруги, по словам жителей, держали магазин. Он много лет работал в посёлке на Новой улице. Незадолго до того, как ВСУ отступили из Шевченко, в магазин зашли несколько солдат.

«Мы слышали какую-то возню, а затем звуки автоматных очередей. После того как солдаты вышли, мы зашли во двор магазина, а его хозяева — Тома и её муж — уже были мертвы», — сказали беженцы.

Соседи похоронили погибших во дворе их дома.

Ранее беженцы из Шевченко предположили, что именно из посёлка украинские войска нанесли ракетный удар «Точкой-У» по Донецку в марте 2022 года. Жители хорошо запомнили появление в посёлке новой военной техники из-за её размеров.

Как сообщало ИА Регнум, посёлок городского типа Шевченко был освобождён в результате действий российской группировки «Центр». Благодаря этому дорога на Красноармейск для ВС России оказалась открыта.

Минобороны информировало об освобождении населённого пункта 11 января. Глава ведомства Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Шевченко от ВСУ и поблагодарил их за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.