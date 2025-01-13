Лондон, 13 января, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Химическая промышленность Великобритании оказалась на грани исчезновения из-за высоких цен на энергию и повышенных налогов на выбросы углерода. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на главу химической компании Ineos Джима Рэтклиффа.

P. Cairns/Global Look Press

В материале отмечено, что недавно в Грейнджмуте из-за убыточности был закрыт последний британский завод по производству синтетического этанола. В результате было уволено 80 человек, а ещё 500 пострадали от этого косвенно.

Рэтклифф указал, что Великобритания теперь полностью зависит от импорта синтетического этанола, который широко используется в различных сферах, начиная от производства лекарств, заканчивая производством косметических средств. Поэтому, по мнению эксперта, кризис в химической отрасли не только наносит ущерб национальной экономике, но и снижает качество жизни британцев.

Как передавало ИА Регнум, 5 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Великобритании от добычи углеводородов в Северном море является очень большой ошибкой. Он сослался на заявление корпорации APA (принадлежащей американской нефтедобывающей компании Apache), в котором говорится о прекращении добычи в Северном море до 2029 года, которая стала «нерентабельной» из-за высоких налогов и экологических норм, продиктованных властями Великобритании.