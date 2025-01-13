Москва, 13 января, 2025, 10:55 — ИА Регнум. Украинские пограничники группой сдались в плен российским военным накануне Рождества. Об этом сообщил 13 января «РИА Новости» источник в силовых структурах РФ.

Павел Лисицын/РИА Новости

Он уточнил, что это произошло на харьковском направлении в районе границы с Белгородской областью. Сложивших оружие было шестеро.

«Они сделали правильный выбор и остались живы», — отметил собеседник агентства.

В плен сдались инспекторы пограничной службы 2-й, 3-й и высшей категории: прапорщик Ярослав Шевелюк с позывным Шева 1978 года рождения, сержант Руслан Задорожный с позывным Бизон 2001 года рождения, сержант Александр Бычко с позывным Медведь 2001 года рождения, ефрейтор Сергей Греку с позывным Дед 1974 года рождения, рядовой Иван Куц с позывным Куц 1996 года рождения и рядовой Олег Коваль (Кузнец) с позывным Бубен 1980 года рождения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пленный боец ВСУ Андрей Забарата рассказал, как его группа оказалась в плену. Командование приказало бойцам наблюдать за перемещением российских войск в Красноармейском (украинское название — Покровский) районе ДНР. При этом бойцов, по словам украинского военного, заверили, что опасности нет, однако в действительности группа была окружена и попала под огонь. После этого украинцы выключили рацию и сдались в плен. Сам Забарата заявил, что был мобилизован несмотря на астму и проходил подготовку только два дня.