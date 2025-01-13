Москва, 13 января, 2025, 10:56 — ИА Регнум. В 2025 году россиянам по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) станет доступен ряд операций и другие услуги. Об этом в беседе с KP.RU сообщил руководитель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков Алексей Березников.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он напомнил, что на здравоохранение в России в текущем году выделили на 1 трлн рублей больше, чем в прошлом. Планируется, что в первую очередь усилят борьбу с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Граждане получат новые бесплатные лекарства против рака. По данным издания, на медицинскую помощь людям со злокачественными новообразованиями выделено около 390 млрд рублей, что позволит пройти лечение почти 1,4 млн пациентов.

Также теперь по ОМС чётко прописано отдельное финансирование ряда важных манипуляций, связанных с сердечными заболеваниями, среди них имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым пациентам, а также стентирование и эндартерэктомия.

Для бесплодных семейных пар в рамках ОМС увеличат финансирование процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Уточняется, что на эти цели выделили на 13% больше средств, чем в 2024 году.

«Впервые вводится комплексная реабилитация после протезирования конечностей. Она включает и обучение пользованию протезами, и адаптацию к повседневной жизни, и медицинские процедуры», ― пояснил Березников.

Также, по словам руководителя рабочей группы, продолжит развиваться система профилактических обследований, позволяющих оценить репродуктивное здоровье в ходе диспансеризации. Например, женщины могут бесплатно получить консультацию акушера-гинеколога, пройти по медпоказаниям УЗИ молочных желез, органов малого таза, сдать ряд анализов.

Кроме того, государство начнёт активнее бороться с гепатитом С. С 1 января россияне в ходе диспансеризации могут пройти тестирование на хронический гепатит С.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября президент РФ Владимир Путин утвердил бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2025–2027 годы в размере почти 14,3 трлн рублей. При этом дефицита бюджета на 2025 год ожидается в размере 136,617 млрд рублей, на 2026 год —55,444 млрд рублей и на 2027 год —787,237 млн рублей.

Директор АНО «Институт исследования проблем современной политики» Антон Орлов 5 января предложил обязать работодателей давать всем своим сотрудникам полис добровольного медицинского страхования (ДМС). Он отметил, что производительность труда напрямую зависит от здоровья сотрудников. По словам Орлова, побочным эффектом частых переработок является развитие гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, невротических расстройств, заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервно-мышечной системы. Также возможны бессонница, панические атаки, головные боли.