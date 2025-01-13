Вашингтон, 13 января, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался подорвать президентские выборы в США. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.

Pool/Global Look Press Кир Стармер

«Он отправил в Америку агентов, чтобы подорвать выборы в США», — указал предприниматель в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 3 января Маск призвал Стармера подать в отставку, заявив, что тот является соучастником изнасилований девочек. Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Уэз Стритинг в ответ на публикацию Маска заявил, что его замечания ошибочны и основаны на ложной информации. При этом Стармер с 2008 по 2013 год руководил Королевской прокурорской службой, а значит, он может быть причастен к этому скандалу.

Ранее в этот же день американский бизнесмен призвал короля Великобритании Карла III распустить парламент и назначить в королевстве всеобщие выборы. А перед этим, 1 января назвал правую политическую партию Reform UK во главе с Найджелом Фараджем последней надеждой Британии, призвав жителей страны отдавать голоса именно за эту политическую силу.