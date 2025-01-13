Москва, 13 января, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Украинские военные 11 января пытались атаковать компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток» возле Анапы. Об этом сообщило 13 января Министерство обороны РФ.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Объект находится в населённом пункте Гай-Кодзор. В ведомстве уточнили, что для попытки атаки использовались девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Подчёркивается, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили сбили все цели. По данным Минобороны, пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции нет.

Также отмечается, что при падении осколков одного из уничтоженных дронов здание и оборудование газоизмерительной станции получили незначительные повреждения. Последствия падения фрагментов удалось оперативно устранить.

«Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено», — добавило Миниобороны в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство обороны России проинформировало, что российские средства ПВО в ночь с 10 на 11 января сбили 85 украинских беспилотников, включая 31 БПЛА над акваторией Чёрного моря. Над территорией Краснодарского края они обезвредили 16 вражеских БПЛА.

11 января в городе Котовске Тамбовской области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки украинских дронов на несколько жилых домов. Уточнялось, что в результате нападения повреждены два здания.