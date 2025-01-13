Лондон, 13 января, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Неповреждённую ветку газопровода «Северный поток — 2» необходимо снова запустить, чтобы приобретать дешёвое и качественное голубое топливо у России. Об этом заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кёртен в соцсети X.

Nord Stream AG/Global Look Press

«Один из четырёх трубопроводов «Северного потока» не повреждён, и его можно очень быстро запустить заново. Давайте вновь покупать хороший газ у наших друзей из России», — указал он в публикации.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Таким образом, из строя вышли обе нитки «СП» и одна из двух ниток «СП-2».

Как передавало ИА Регнум, 13 января лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт также в своей предвыборной программе выступила за возобновление поставок российского газа. Германия должна организовать импорт энергоресурсов, снова руководствуясь просто критерием самых низких цен, а не двойных стандартов и идеологии, подчеркнула она.

12 января кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила о своём намерении восстановить поставки российского газа по сохранившейся нитке «Северного потока — 2».