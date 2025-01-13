Москва, 13 января, 2025, 10:14 — ИА Регнум. В России мошенники стали активно пользоваться торговыми площадками для реализации новых схем хищения денежных средств пользователей сети. Об этом сообщили в МВД России.

: Zuma\TASS

«Большое количество дистанционных хищений совершается с использованием торговых площадок в сети интернет. При этом преступники под предлогом проведения безопасной сделки направляют фишинговые ссылки через мессенджеры, после чего получают информацию о банковской карте потерпевшего и впоследствии совершают хищения денежных средств с банковского счёта», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мошенники стали не только совершать звонки от имени сотрудников ФСБ или МВД с целью вынудить жертву перевести денежные средства на «безопасный» счёт, но и связываться с пользователями от лица их руководителей в мессенджере Telegram и предупреждать их о скором звонке из якобы российских силовых структур.

Как передавало ИА Регнум, 7 января «Известия» сообщили, что мошенники начали активно пользоваться дипфейк-звонками на телефоны россиян якобы от имени родственников и начальства. Отмечалось, что в 2024 году были зафиксированы десятки тысяч случаев такого рода атак, а в 2025 году их число может вырасти в десятки раз.

По данным полиции, одна из самых крупных в 2024 году сумм, переведённых на счета мошенников одним человеком, составила почти 180 млн рублей. В МВД уточнили, что если раньше аферисты похищали у людей деньги со счетов и сбережений, то теперь они координируют действия своих жертв и уговаривают их продавать имущество, а также брать кредиты и микрозаймы.