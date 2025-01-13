Москва, 13 января, 2025, 10:07 — ИА Регнум. За прошедшую ночь над тремя российскими регионами уничтожили восемь дронов Вооружённых сил Украины. Об этом 13 января сообщили в Министерстве обороны.

MOD Russia/Global Look Press

Украинские беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Шесть БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и по одному сбито над территориями Брянской и Белгородской областей», — уточнили в ведомстве.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что несколько беспилотников силы ПВО и средства РЭБ обнаружили в пригороде Воронежа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолётного типа», ― написал в Telegram-канале брянский губернатор Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

Как передавало ИА Регнум, средства ПВО ночью 11 января сбили 85 украинских БПЛА: 31 дрон уничтожили над акваторией Чёрного моря, по 16 БПЛА — над территориями Воронежской области и Краснодарского края, 14 беспилотников — над Азовским морем, четыре — над Белгородской областью, два — над Тамбовской областью и по одному — над территориями Крыма и Курской области.

В ночь на 12 января киевский режим атаковал Брянскую область с помощью одного беспилотника. Пострадавших и разрушений не было. В тот же день украинские формирования атаковали пять населённых пунктов на территории Белгородской области. Один мирный житель получил ранения.