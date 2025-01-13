Москва, 13 января, 2025, 09:33 — ИА Регнум. В России уже начали постепенно отказываться от системы Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в Госдуме.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В нижней палате парламента пояснили, что на это указывает пересмотр некоторых правил проведения ЕГЭ и активные дискуссии об интегральной системе оценки знаний учащихся школ.

Отмечается, что вместо Единого госэкзамена может появиться другой формат оценивания знаний выпускников старших классов, основанный на преимуществах ЕГЭ, а также на советской и российской системах образования. Как сообщили «Известия», предполагается, что новая система будет направлена на тех школьников, которые тянутся к знаниям, а не пытаются угадать ответ из предложенных вариантов.

Как передавало ИА Регнум, в июне депутаты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» предложили отменить ЕГЭ. В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что содержание единого госэкзамена зачастую не соответствует школьной программе, и для подготовки к нему родители вынуждены нанимать репетиторов.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, отвечая на призывы отменить единый государственный экзамен, назвал этот способ проверки знаний объективным. Он отметил, что утечек и замечаний от экспертов по поводу объективности проведения ЕГЭ больше не поступает. Музаев добавил, что большинство противников ЕГЭ не могут предложить ему альтернативу, а только плохо высказываются об экзамене.

30 октября Госдума отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ. Проект предусматривал для желающих поступить в вуз альтернативу в качестве госэкзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Эту инициативу не поддержало в том числе и российское правительство.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 10 декабря предложил ввести наряду с ЕГЭ интегральную оценку знаний для выпускников школ. Он также указал на необходимость побуждать учащихся школ к освоению всей учебной программы, а не только тех предметов, по которым они будут сдавать ЕГЭ.