ДНР, 13 января, 2025, 09:10 — ИА Регнум. Российские военные эвакуируют из освобождённого города Курахово в Донецкой Народной Республике оставшихся мирных жителей. Об этом 13 января сообщили в Министерстве обороны России.

Сергей Никифоров/РИА Новости

«Мотострелковые подразделения Южной группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахово, освобождённого российскими военнослужащими на прошлой неделе», — указано на сайте оборонного ведомства.

Местные жители рассказали, что до освобождения, пока город находился под контролем Киева, там творился беспредел. По их словам, те, кто говорил на русском языке, получали в свой адрес угрозы и оскорбления. Они также добавили, что на территории города можно было получить пулю за что угодно, даже просто отправившись за водой. Оставшихся в городе жителей украинские формирования использовали в качестве живого щита.

Желающих выехать из Курахово в другие области Украины после объявленной осенью киевским режимом эвакуации населения оказалось крайне мало.

«Такая радость была, прямо счастье. И знаешь, что ты приедешь сюда, будешь жить мирной жизнью с детьми своими, ходить в магазин, ходить в кино», — поделилась Светлана Павленко.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска освободили Курахово от ВСУ 6 января. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что украинская армия лишилась важнейшего логистического узла на южнодонецком направлении. Через Курахово ВСУ снабжали гарнизоны на территории ДНР и на некоторых участках временно подконтрольной Киеву части Запорожской области.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, освободив Курахово, российские военные лишили украинскую армию одного из мощнейших укрепрайонов. Пытаясь сохранить свои позиции в Курахово, ВСУ задействовали серьёзные силы. Город пытались удержать порядка 15 тыс. украинских военнослужащих.

Войска России 10 января сорвали 16 попыток Вооружённых сил Украины восстановить тактическое положение в Курахово. Украинская армия потеряла восемь механизированных, две мотопехотных, пехотную, горно-штурмовую и две аэромобильные бригады, а также две бригады теробороны. За неделю на данном направлении украинская армия потеряла до 1715 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard, 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии.