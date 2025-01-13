Красноярск, 13 января, 2025, 08:53 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Вахтель (КПРФ) заявил, что отправляется в зону проведения спецоперации. Видеообращение для своих избирателей он опубликовал в Telegram-канале 13 января.

sobranie.info Владимир Вахтель

«Я отправляюсь бойцом-добровольцем на специальную военную операцию — исполнять свой долг перед Родиной и долг коммуниста перед совестью и партией», ― пояснил парламентарий.

Вахтель добавил, что это было обдуманное решение, к которому он готовился с февраля 2022 года. Депутат подчеркнул, что ему удалось сформировать «сильную команду», которая продолжит его начинания.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября глава Таттинского района Якутии Айаал Бурцев отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

В начале октября стало известно, что глава посёлка Нейво-Шайтанский Свердловской области Александр Шаньгин, весной отправившийся добровольцем в зону специальной военной операции, получил тяжёлое ранение в спину.

В сентябре добровольцем в зону проведения спецоперации ушёл Азамат Юлдашбаев, с 2022 года занимавший пост мэра Сибая. Кроме того, контракт с Минобороны РФ заключил министр по делам молодёжи из Якутии Пётр Шамаев. Он отправился в зону боевых действий также в сентябре.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря заявил, что многие депутаты Госдумы от «Единой России», региональные и муниципальные руководители разный уровней пошли добровольцами участвовать в специальной военной операции. Такие решения глава государства назвал мужественным шагом.