Челябинск, 13 января, 2025, 08:41 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на лакокрасочном производстве в Челябинске. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщили 13 января в пресс-центре областного управления МЧС России.

МЧС Челябинской области

Горение наблюдается в помещении по изготовлению лакокрасочных смесей, существует угроза распространения огня, отметили в ведомстве.

Помещение самостоятельно покинули 50 человек, пострадавших нет. Пожарные тушат возгорание. Информация о ЧП уточняется.