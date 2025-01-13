Вашингтон, 13 января, 2025, 08:27 — ИА Регнум. Основатель компании Amazon Джефф Безос считает, что генеральный директор SpaceX Илон Маск не воспользуется своими связями с избранным президентом США Дональдом Трампом и не будет препятствовать деятельности его аэрокосмической компании Blue Origin. Такое мнение предприниматель высказал в интервью агентству Reuters.

Billy Bennight/Global Look Press Джефф Безос

«Илон ясно дал понять, что делает это в общественных интересах, а не ради личной выгоды», — отметил Безос.

Он добавил, что верит в искренность слов Маска. Основатель компании подчеркнул, что относится к космической повестке новой администрации «весьма оптимистично».

Газета Politico сообщала, что Маск и Безос ведут ожесточённое соперничество за превосходство в освоении космоса. Согласно оценке издания, Blue Origin является ближайшим соперником SpaceX среди американских компаний. Журналисты газеты заявили об обеспокоенности возможностью создания Маском монополии в космической отрасли США через его связь с Трампом, что может позволить ему добиться выделения для SpaceX государственного финансирования на миллиарды долларов.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 12 ноября сообщил, что Маск и экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами совместно возглавят будущий департамент государственной эффективности (DOGE). По его словам, они должны предложить его администрации путь по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств.

Название нового министерства является отсылкой к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является Маск. Сам бизнесмен назвал своё назначение «угрозой для бюрократии».

Трамп пояснил, что будущее ведомство будет сотрудничать с Белым домом и его административно-бюджетным управлением для проведения крупномасштабной структурной реформы системы госуправления.

Маск 26 ноября раскритиковал уровень бюрократии в минобороны США. По его словам, на ремонт лестницы в Пентагоне потребовалось в полтора раза больше времени, чем на строительство здания.

2 января американский бизнесмен обвинил администрацию действующего главы Белого дома Джо Байдена в государственной измене. Причиной послужила продажа материалов для строительства стены на границе с Мексикой.