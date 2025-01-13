Константиновка, ДНР, 13 января, 2025, 08:24 — ИА Регнум. Российские военные заблокировали дорогу между городами Димитров (украинское название — Мирноград) и Константиновка в ДНР. Об этом сообщили 13 января ТАСС в силовых структурах.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Трасса из Димитрова в Константиновку перерезана в районе Малиновки», — сообщили собеседники агентства.

Логистика украинской группировки, находящейся в Димитрове и возле города, серьёзно нарушена из-за оперативной обстановки на этом участке фронта. В обозримом будущем, полагают силовики, это негативно отразится и на ситуации в Красноармейске (украинское название — Покровск).

Как сообщало ИА Регнум, российские военные приступили к эвакуации жителей города Курахово в ДНР, освобождённого на минувшей неделе.