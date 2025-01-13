Оренбург, 13 января, 2025, 07:47 — ИА Регнум. В оренбургской школе №69 были зафиксированы случаи заболевания норовирусом II типа. Об этом 13 января проинформировала министр здравоохранения региона Татьяна Савина.

ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

«В школе №69 города Оренбурга зафиксирована групповая заболеваемость вирусной инфекцией. Работает медицинский штаб. Случаи заболевания, в основном, установлены в ночь с 11 на 12 января. Все заболевшие дети лабораторно обследованы, возбудитель понятен — норовирус II типа. Источник инфицирования уточняется службой Роспотребнадзора», — приводит слова Савиной Telegram-канал регионального минздрава.

По словам главы ведомства, в воскресенье, 12 января, в учебном заведении провели заключительную дезинфекция с использованием противовирусных средств. В понедельник, 13 января, детей осмотрят медики. В случае, если будет выявлено у какого-либо учащегося заболевание, его отстранят от учёбы, отметила Савина. Она заверила, что ситуация находится на постоянном контроле министерства. При этом Савина отметила, что не все дети питаются в школьной столовой.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря СУ СК России по Ямало-Ненецкому округу возбудило уголовное дело по факту отравления 39 детей, приехавших на соревнования по конькобежному спорту. Тогда спортсмены из Свердловской области 7 декабря приехали на международные соревнования, которые проходили в Тарко-Сале. После выступления дети пожаловались на тошноту и рвоту, некоторых доставили в больницу.

15 ноября прокуратура Чувашии сообщила о массовом отравлении учеников школы №4 в Новочебоксарске. В пресс-службе министерства здравоохранения республики заявили, что 202 ребёнка и девять взрослых пострадали после употребления плова из школьной столовой.