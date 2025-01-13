ДНР, 13 января, 2025, 07:37 — ИА Регнум. Эвакуацию жителей города Курахово в ДНР, освобожденного российскими войсками на прошлой неделе, начали военнослужащие Южной группировки войск. Об этом 13 января сообщило Минобороны РФ.

Илья Питалев/РИА Новости

Местные жители рассказали российским военнослужащим о порядках, которые установили Вооружённые силы Украины (ВСУ) в городе. По словам жителей Курахово, каждый, кто говорил на русском языке, получал в свой адрес угрозы и оскорбления. Кроме того, жители постоянно рисковали получить пулю, даже просто отправившись за водой.

«С ВСУ я не общался, но стрелять они несколько раз в меня стреляли. Когда мы ходили по воду… Я не знаю, за что. За то, что донецкий, за то, что русский. За то, что мы «ждуны». С канистрами, с тачками несколько раз мы попадали под обстрел», — рассказал Анатолий Анин.

По словам другого жителя города, Артёма Аврамченко, начиная с 2022 года, еще до объявления мобилизации на Украине, мужчин из ДНР забирали в армию, буквально «отлавливая» их повсюду.

Оставшихся в городе жителей ВСУ использовали в качестве живого щита. Эвакуацию населения киевский режим объявил в Курахово ещё осенью, но желающих выехать на территорию Украины оказалось очень мало.

«Они даже приходили, говорят — что вы сидите, что вы ждете. Придут русские, там чуть ли вас не поедят, «поизнасилуют». Я про себя думаю — кому ты рассказываешь, я с 2014 года видел, какие вы», — поделился Григорий Кривенко.

Курахово серьезно пострадало в ходе боевых действий. В городе практически нет целых зданий, на улицах лежат тела погибших, которые сложно вывезти из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Украинские войска продолжают наносить удары по жилым зданиям в Курахово с помощью тяжёлой артиллерии и FPV-дронов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские бойцы группировки войск «Юг» взяли в плен 16 военных ВСУ на кураховском направлении. Бойцы ВСУ попали в плен после наступления 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии РФ.

10 января в Минобороны рассказали, что армия России сорвала 16 попыток украинских бойцов восстановить тактическое положение в Курахово. Уточнялось, что ВСУ потеряли на этом участке фронта восемь механизированных, две мотопехотные, пехотную, горно-штурмовую и две аэромобильные бригады, а также две бригады теробороны.

Российские военные полностью освободили Курахово 6 января. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, через город ВСУ снабжали гарнизоны на территории региона и на некоторых участках временно оккупированной киевским режимом части Запорожской области.