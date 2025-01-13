Москва, 13 января, 2025, 07:22 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников. Об этом 13 января проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Александр Вильф/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что шесть БПЛА были подавлены над территорией Воронежской области и по одному силы ПВО уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей.

В ночь на 13 января об уничтожении украинских БПЛА сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его данным, силы ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ над пригородом Воронежа. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле, уточнял глава региона.

Как передавало ИА Регнум, 11 января Минобороны доложило, что средства ПВО ночью сбили 85 украинских БПЛА: 31 дрон был уничтожен над акваторией Чёрного моря, по 16 БПЛА — над территориями Воронежской области и Краснодарского края, 14 беспилотников — над Азовским морем, четыре — над Белгородской областью, два — над Тамбовской областью и по одному — над территориями Республики Крым и Курской области.

13 января УФСБ России сообщило, что система защиты «Купол Донбасса» сорвала 208 атак беспилотников ВСУ на мирных жителей и инфраструктуру Донецкой Народной Республики (ДНР). Там добавили, что в Кировском районе Донецка силы ПВО сорвали террористическую операцию ВСУ по подрыву газовой магистрали возле школы. Кроме того, был перехвачен БПЛА-разведчик, после чего подавлен беспилотник типа «ложная цель», предназначенный для отвлечения сил и средств системы «Купол Донбасса» от последующей атаки дроном, вооружённым самодельным взрывным устройством. Отмечалось, что жертв среди мирных жителей и ущерба инфраструктуре допущено не было.