Вашингтон, 13 января, 2025, 06:56 — ИА Регнум. Применение FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу противостояния беспилотников в конфликте на Украине. Такую оценку ситуации дал американский журнал Newsweek.

ИА Регнум

«Война дронов между Россией и Украиной вступает в новую фазу», — говорится в публикации.

По мнению автора материала, FPV-дроны на оптоволокне начали всё чаще использоваться в последние месяцы для подавления средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Там отметили, что такие дроны впервые начали применяться российскими военными и широко используются ими сейчас.

Как пишет журнал, ключевыми особенностями FPV-дрона с управлением по оптоволоконному кабелю является чёткая передача изображения, а также невозможность его перехвата или подавления, так как средства РЭБ не могут его обнаружить. По оценке журнала, такие дроны станут самыми применяемыми в 2025 году на линии боевого соприкосновения в украинском конфликте.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что российские FPV-дроны с управлением по волоконно-оптическому кабелю стали «огромной проблемой» для ВСУ. Буданов уточнил, что российские военные в 2024 году перешли на массовое применение указанных типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Начальник ГУР также пояснил, что такие дроны невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, видео, которое передаётся по волоконно-оптическому кабелю с камеры БПЛА, заметно лучше по качеству, чем то, что можно получить с других FPV-беспилотников, отметил Буданов. Помимо этого, съёмка на оптоволокне обычно не прерывается, пока дрон не достигнет цели, добавил он.

В конце октября группа российского спецназа уничтожила колонну бронетехники ВСУ недалеко от города Суджи в Курской области, применив оптоволоконные беспилотники «Князь Вандал Новгородский». После попадания дрона-камикадзе произошла вторичная детонация снарядов.

В начале декабря в Сети появились видеоролики, на которых показано, как дроны «Князь Вандал Новгородский» подбили в Курской области несколько американских боевых машин Bradley, которые используются украинскими формированиями.