Лондон, 13 января, 2025, 06:21 — ИА Регнум. Повышение средней температуры Земли более чем на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня в 2024 году может стать тревожным сигналом для всего человечества. Об этом заявил учёный Эксетерского университета Англии Гейл Уайтмен.

Elena Leoni/Global Look Press

«Мы приближаемся к концу того, что мы считали зоной безопасности для человечества», — приводит слова Уайтмена научный журнал Nature.

Учёный пояснил, что повышение температуры на 1,5 градуса Цельсия может привести к заблуждению и «самоуспокоению» людей.

«Люди могут подумать: «Видите? Мы перешли эту черту, и ничего не произошло», — добавил эксперт.

По словам Уайтмена, на предстоящем саммите ООН по климату в Бразилии многие климатологи и учёные собираются обсудить данный вопрос.

Как передавало ИА Регнум, международная группа учёных 7 августа предупредила, что повышение температуры воздуха на Земле обернётся серьёзными изменениями климата на планете. Согласно результатам исследования, повышение глобальной температуры атлантического течения, тропических лесов Амазонки или ледников Арктики и Антарктики вызовет эффект домино, что будет переломным моментом в развитии земного климата.

Климатолог Селин Хёзе из Гётеборгского университета и доцент университета Колорадо в Боулдере Александр Ян 4 декабря сообщили, что к 2027 году арктические льды могут полностью растаять, что значительно повлияет на экосистему и климат Земли. Учёные проделали 300 компьютерных симуляций, согласно большинству из которых Арктика будет освобождена ото льда в течение 9–20 лет. В исследовании отмечается, что это произойдёт вне зависимости от уровня эмиссии парниковых газов.

Авторы отметили, что в девяти симуляциях из 300 первый день без льда в Арктике наступил уже через три года. По словам учёных, это может произойти, если в регионе будет иметь место тёплая осень и мягкая арктическая зима.

Вместе с этим, по утверждению председателя Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джима Ски, странам Южной Европы в случае глобального потепления более чем на три градуса по Цельсию грозит появление пустынь. Например, в Польше, уточнил он, начнутся серьёзные затруднения при выращивании картофеля, а Италии придётся отказаться от твёрдых сортов пшеницы, необходимых при производстве макарон.

В свою очередь климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов отмечал, что глобальное потепление в разных регионах проявляется наводнениями, лесными пожарами и повышенными засухами, где-то ураганами и смерчами, причём интенсивность этих процессов с каждым годом увеличивается.