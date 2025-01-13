Краснодар, 13 января, 2025, 05:01 — ИА Регнум. Замминистра образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края Сергей Урайкин, накричавший на волонтёров, помогающих устранять последствия разлива мазута в Чёрном море, принёс свои извинения.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Друзья, хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтёрских центров ситуацию. Эмоционально высказался — непрерывное напряжение дало о себе знать. В пылу задач не поняли друг друга. Все болеем и переживаем за общее дело», — написал Урайкин в Telegram-канале.

Он добавил, что в последние недели тысячи волонтёров со всей страны трудятся как одна команда. Урайкин подчеркнул, что условия работы для волонтёров являются приоритетом для властей. По его словам, сообщения о якобы закрытии центра являются неправдой.

«По факту оказалось, что переезд инициирован самими волонтёрами в помещение для приёма большего числа пострадавших птиц. Благодарю волонтёров за труд», — заявил чиновник.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждалось, Урайкин прибыл в реабилитационный центр по отмыву птиц от мазута и возмутился тем, что волонтёры опубликовали видео с критикой за якобы закрытие штаба. Мужчина на видео нецензурно выражался и заявил, что приехал в центр на скорости 180 км/ч, чтобы исправить ситуацию с помощью «раздачи люлей». По его словам, из-за сложившейся ситуации он испытал «национальное позорище».

Позже глава Росмолодёжи Григорий Гуров назвал недопустимым поведение Урайкина.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. В результате произошёл разлив нефтепродуктов с повреждённых судов. Волнами мазут выбрасывает на берег. Сотрудники МЧС и волонтёры ликвидируют загрязнения.

Несмотря на то что основную часть мазута собрали, периодически на побережье фиксируются новые выбросы. По поручению президента РФ Владимира Путина МЧС сформировало федеральный оперштаб по ликвидации аварии. Работы по устранению загрязнения ведут более 10 тыс. добровольцев, они спасают морских животных, птиц и очищают берег. Путин 9 января поблагодарил волонтёров, которые принимают участие в ликвидации последствий разлива.