Донецк, 13 января, 2025, 05:31 — ИА Регнум. Система защиты «Купол Донбасса» сорвала 208 атак беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на мирных жителей и инфраструктуры Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 января сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова.

УФСБ по ДНР

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 208 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — сообщили в спецслужбе.

Там добавили, что в Кировском районе Донецка силы ПВО сорвали террористическую операцию ВСУ по подрыву газовой магистрали возле школы. Кроме того, был перехвачен БПЛА-разведчик, после чего подавлен беспилотник типа «ложная цель», предназначенный для отвлечения сил и средств системы «Купол Донбасса» от последующей атаки дроном, вооружённым самодельным взрывным устройством.

«Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников и уничтожили взрывоопасные предметы накладным зарядом на месте», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что жертв среди мирных жителей и ущерба инфраструктуре допущено не было.

Как передавало ИА Регнум, 11 января Минобороны доложило, что средства ПВО ночью сбили 85 украинских БПЛА: 31 дрон был уничтожен над акваторией Чёрного моря, по 16 БПЛА — над территориями Воронежской области и Краснодарского края, 14 беспилотников — над Азовским морем, четыре — над Белгородской областью, два — над Тамбовской областью и по одному — над территориями Республики Крым и Курской области.

На прошлой неделе сообщалось, что «Купол Донбасса» сорвал более 70 атак украинских БПЛА за новогодние праздники. Отмечалось, что одной из целей ударов ВСУ была узловая подстанция, которая питает ближайшие районы Донецка и Макеевки, а также промпредприятия. Чтобы оставить жителей Донбасса без света и тепла в канун Нового года, украинские военные запустили в сторону гражданского инфраструктурного объекта беспилотник самолётного типа, который был укомплектован более 15 кг взрывчатки.

Взрывотехники отключили управление беспилотника и уничтожили заряд контролируемым подрывом. Жертв и ущерба инфраструктуре не допущено, добавили силовики.