Брюссель, 13 января, 2025, 04:29 — ИА Регнум. Всеобщая забастовка против сокращения пенсий и социальных выплат на три миллиарда евро началась вечером 12 января в столице Бельгии, городе Брюсселе, и продлится 24 часа. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Антонова Дарья ИА REGNUM Акция протеста

Участники забастовки намерены протестовать против планов сократить отчисления на социальные выплаты и пенсии на три миллиарда евро в год. Такие планы анонсировал кандидат на пост премьер-министра, лидер праворадикальной партии «Новый фламандский альянс» Барт Де Вевер.

Акция протеста проходит с разрешения властей Брюсселя. Об участии в забастовке объявили учителя, работники общественного транспорта, железных дорог и аэропортов, включая сотрудников служб безопасности и грузчиков, а также работники тюрем и коммунальных служб, почтальоны, пожарные. По оценке профсоюзов, в забастовке примут участие от 50 до 100 тысяч человек.

На время протестной акции в Брюсселе практически перестанет работать общественный транспорт, кроме одного из трёх междугородних автобусов, сокращено количество поездов и отменено около 70% авиарейсов. Центр Брюсселя перекроют для протестующих, а жителям города рекомендовано воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники автоконцерна Volkswagen 2 декабря начали забастовку против сокращения рабочих мест и закрытия части производства. О планах Volkswagen закрыть заводы в Германии стало известно в начале октября. Отмечалось, что одной из причин кризиса в автоконцерне стало снижение интереса местных потребителей к электромобилям. В августе продажи в ЕС упали почти на 44%, только в Германии — почти на 69%.

19 декабря немецкие профсоюзы и Volkswagen почти договорились о сохранении предприятий концерна в Германии. Стороны склоняются к реструктуризации, которая подразумевает отказ от премий, но даёт гарантии занятости до 2030 года и сохранение работы всех заводов.