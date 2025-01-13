Москва, 13 января, 2025, 03:41 — ИА Регнум. Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал заявление экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что он не отпустил собственного сына на фронт.

Belkin Sergey/Global Look Press

"Некогда обещавший воевать саперными лопатками Кулеба, пересилил свой порыв отправится в окопы и уехал в США, и своего сына рвавшегося воевать, тоже еле отговорил, и отправил учиться в Лондон. А теперь уже из США открыто и не сдерживаясь заявляет, что на утилизацию в ВСУ нужно забирать с 18 лет", - написал Мирошник в Telegram-канале.

Вместе с этим он добавил, что нынешняя элита Украины за своё благополучие расплачивается страной и людьми, живя при этом по собственным принципам.

Как передавало ИА Регнум, 12 января экс-министр в своём Telegram-канале рассказал, что его 18-летний сын ходит на военные курсы. Кулеба едва уговорил его продолжить обучение в университете. Он также допустил перспективу снижения мобилизационного возраста до 23–24 лет, а снижение до 18 лет счёл маловероятным.

27 ноября агентство Associated Press проинформировало, что украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина должна принять важные решения по мобилизации. Глава Госдепа также призвал НАТО поддержать киевский режим на фоне нехватки военных в рядах Вооружённых сил Украины.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии, считает российский лидер.