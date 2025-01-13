Киев, 13 января, 2025, 03:32 — ИА Регнум. Украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова, сыгравшая главную роль в фильме «Тени забытых предков» (1964), выступила на русском языке на вручении премии имени Сергея Параджанова, отказавшись перейти на украинский. Об этом 12 января сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

Во время выступления актрисы её перебили выкриком из зала. Кричавший потребовал от Кадочниковой перейти на украинский.

«На украинском я играю в театре. Вы извините, но я имею право говорить хоть на английском языке. Слышите? Пожалуйста, уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Я играю в театре спектакли на украинском языке», — заявила актриса в ответ на крик, после чего в зале раздались овации.

Уточняется, что от актрисы потребовал говорить на украинском языке Руслан Кошовенко, чей брат является участником неонацистской организации, оба мужчины входили в так называемый мовный патруль, следивший, чтобы люди не говорили на русском. Активист в своих соцсетях прокомментировал инцидент, щедро используя оскорбления в адрес актрисы. При этом Кошовенко удивился, что зрители поддержали Кадочникову и аплодировали ей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Киеве полиция провела обыски у молодых людей, которые публично слушали русскую музыку. По данным украинских СМИ, во время обысков сотрудники полиции нашли оружие. В отношении молодых людей расследуется уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием.

10 января в Киеве объявили в розыск группу людей, которые перекрывали движение и слушали русскую музыку. По данным СМИ, молодые люди включали песню «Я русский».

11 января они были задержаны. На допросе молодые люди отказались извиняться и признавать вину. По их словам, в заказной кампании против них участвуют представители силовых структур.

Киевский режим с 2019 года, после принятия закона о государственном языке, активно ведёт борьбу с использованием русского языка в стране, несмотря на то, что он является родным для миллионов жителей. «Языковой омбудсмен» Украины Тарас Креминь 24 октября назвал «коллаборантами» тех, кто говорит по-русски.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что киевский режим истребляет русскую культуру на подконтрольной территории. Он также отметил, что на Украине фактически запрещают русский язык.