Москва, 13 января, 2025, 02:30 — ИА Регнум. Отбывающий наказание за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов может попросить о краткосрочном отпуске для того, чтобы проститься со своей бывшей супругой, актрисой Евгении Добровольской. Об этом сообщил правозащитник и вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Dmitry Rozhkov Михаил Ефремов

«В колонии может даваться краткосрочный отпуск, в том числе для посещения подобного рода мероприятий. Не стоит забывать, что Ефремов достаточно неплохо зарекомендовал себя в исправительном учреждении. У него есть возможность для подачи заявления на посещение похорон. Другой вопрос, отпустят ли его», — приводит слова Мельникова aif.ru.

При этом правозащитник считает, что Ефремову вряд ли разрешат посетить похороны. В качестве основания для отказа может послужить тот факт, что Ефремов и Добровольская были супругами очень давно.

Ефремов был вторым супругом Добровольской. Брак актёров длился с 1990 по 1997 год. В 1991 году у них родился сын Николай.

Как передавало ИА Регнум, Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет, последний год она боролась с тяжёлой болезнью. В МХТ имени Чехова отметили, что за 33 года она сыграла на его сцене десятки главных ролей.

По информации Telegram-канала Mash, Добровольская умерла из-за острой сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания.

Артистку похоронят на Троекуровском кладбище 14 января. В 13:00 мск пройдёт отпевание в храме святителя Николая на Трёх Горах, после чего артистку похоронят на Троекуровском кладбище.