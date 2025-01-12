Москва, 13 января, 2025, 01:59 — ИА Регнум. Глава Росмолодёжи Григорий Гуров назвал недопустимым поведение замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина, который нецензурно выражался в отношении волонтёров, помогающих устранять последствия разлива мазута в Чёрном море.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Произошедшее в Краснодарском крае — недопустимо. Мы не позволим кричать на волонтёров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений», — написал Гуров в Telegram-канале.

Гуров призвал с уважением и благодарностью относиться к волонтёрам, которые делают свою работу бескорыстно и на добровольной основе.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждалось, Урайкин прибыл в реабилитационный центр по отмыву птиц от мазута и возмутился тем, что волонтёры опубликовали видео с критикой за якобы закрытие штаба. Мужчина на видео нецензурно выражался и заявил, что приехал в центр на скорости 180 км/ч, чтобы исправить ситуацию с помощью «раздачи люлей». По его словам, из-за сложившейся ситуации он испытал «национальное позорище».

Позже Урайкин в Telegram-канале извинился за своё поведение, объяснив его «непрерывным напряжением».

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря танкеры «Волгонефть-239» и танкер «Волгонефть-212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. В результате произошёл разлив нефтепродуктов с повреждённых судов. Волнами мазут выбрасывает на берег. Сотрудники МЧС и волонтёры ликвидируют загрязнения.

Несмотря на то, что основную часть мазута собрали, периодически на побережье фиксируются новые выбросы. По поручению президента РФ Владимира Путина МЧС сформировало федеральный оперштаб по ликвидации аварии.

Работы по устранению загрязнения ведут более 10 тыс. добровольцев, они спасают морских животных, птиц и очищают берег. Путин 9 января поблагодарил волонтёров, которые принимают участие в ликвидации последствий разлива.