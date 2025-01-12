Санкт-Петербург, 13 января, 2025, 00:56 — ИА Регнум. Около 90 рейсов задержаны в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом 12 января сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в Пулково. Сегодня аэропорт Пулково дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции. Задержаны около 90 авиарейсов», — уточняется в сообщении.

Уточняется, что на территории аэропорта по поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова продолжает работу мобильная приёмная. Транспортный прокурор города Роман Терентьев выехал в Пулково для личного контроля соблюдения прав граждан и очистки взлетно-посадочной полосы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 12 января в Пулково дважды вводились ограничения из-за обильного снегопада. В первый раз на запасные аэродромы, прежде всего в Москву, были отправлены 33 рейса, следовавшие в воздушную гавань. Воздушная гавань предоставила пассажирам задержанных рейсов воду и питание.