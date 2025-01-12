Загреб, 13 января, 2025, 00:50 — ИА Регнум. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов главы государства, заручившись поддержкой 74,66% избирателей. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия Хорватии.

IMAGO/Luka Kolanovic/Global Look Press

Выборы прошли в воскресенье, 12 января. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (21:00 мск). Явка на втором туре выборов составила 44,16%.

По поступившим с 6 720 из 6 755 избирательных участков данным, Миланович набрал 74,66% или 1 114 383 голоса избирателя. В свою очередь оппонент Милановича Драган Приморац заручился поддержкой 25,34% избирателей, получив 378 172 голоса.

Миланович уже объявил о своей победе.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря по результатам прошедших выборов президента Хорватии ни один из восьми кандидатов не набрал более 50% голосов. Был назначен второй тур. Явка на выборах тогда составила 45,99%.

13 декабря Миланович заявил, что военные Хорватии не будут участвовать в украинском конфликте. Президент Хорватии добавил, что страна собирается действовать осторожно и только в своих интересах.

В июле Миланович заявил, что продолжающийся конфликт угрожает Украине полным экономическим и демографическим уничтожением, а завершение конфликта зависит только от России и США. По его словам, заявления НАТО о «необратимости» пути Украины в НАТО накладывают ряд серьёзных обязательств на страны альянса в контексте будущего Киева.