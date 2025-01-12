Варшава, 13 января, 2025, 00:13 — ИА Регнум. Военнослужащим армии Польши грозит суд за халатность, в результате которой 240 противотанковых мин оказались рядом со складом магазина IKEA. Об этом 12 января сообщило агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

«Четверо солдат подозреваются в халатности при исполнении служебных обязанностей во время разгрузки партии вооружений. [Им грозит] до пяти лет лишения свободы», — заявил представитель прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк, при этом отметил, что подозреваемые отрицают свою вину.

Уточняется, что инцидент произошел еще в июле 2024 года. Противотанковые мины перевозили из города Щецин с востока Польши на военный склад в районе населенного пункта Мосты на северо-западе. По прибытии в точку назначения мины неправильно подсчитали и не разгрузили полностью, но состав с остатком мин покинул Мосты. Вагон с минами нашли позднее на железнодорожных путях рядом со складом шведского производителя мебели IKEA. В тот же день ящики забрала военная полиция.

Конкретное место, где нашли вагон с опасным грузом, не указывается, но у IKEA есть производство недалеко от города Бельск-Подляски на востоке страны. 9 января Министерство национальной обороны Польши объявило об увольнении начальника инспекции обеспечения Вооруженных сил генерал-майора Артура Кенпчинского. Ведомство не уточнило причин, но ряд СМИ связал увольнение с потерей противотанковых мин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в армии Великобритании было утрачено несколько пулемётов, в том числе два — общего назначения (GPMG). Также были утеряны штурмовые винтовки SA-80, несколько ракетных установок и тысячи патронов. При этом один из пулемётов потерял британский Королевский флот в море. Кроме того, неизвестна судьба нескольких пистолетов Glock, автоматов АК-47 советского производства и стрелкового оружия времен Первой и Второй мировых войн.