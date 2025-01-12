Москва, 12 января, 2025, 23:53 — ИА Регнум. В России начался процесс отказа от системы Единого государственного экзамены (ЕГЭ). Об этом 12 января сообщает «Известия».

Александр Гальперин/РИА Новости

Отмечается, что пересмотр некоторых правил проведения ЕГЭ и начало активных споров об интегральной системе оценки знаний школьников является свидетельством о постепенном отказе от экзамена. Вместо ЕГЭ может появиться другой формат оценивания знаний выпускников старших классов, основанный на преимуществах ЕГЭ, а также на советской и российской системах образования. Предполагается, что новая система будет направлена на тех школьников, которые тянутся к знаниям, а не пытаются угадать ответ из предложенных вариантов.

12 января глава Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева заявила, что введение интегральной оценки в школах — это разумная инициатива. Она также сообщила, что на данный момент ЕГЭ не может продемонстрировать в полной мере все достижения и способности человека. Глава РАО также уточнила, что к каждому ребёнку нужен более индивидуальный подход и для этого общество должно больше доверять школе и учителям, которые оценивают успехи подрастающего поколения.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил ввести наряду с ЕГЭ интегральную оценку знаний для выпускников школ. Он также указал на необходимость побуждать учащихся школ к освоению всей учебной программы, а не только тех предметов, по которым они будут сдавать ЕГЭ.

Глава КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов 4 декабря заявил, что ЕГЭ нанёс России травму, которая будет заживать несколько десятков лет. Он назвал внедрение в стране Болонской системы образования и ЕГЭ худшим из того, что можно было придумать.