Загреб, 12 января, 2025, 23:02 — ИА Регнум. По итогам второго тура президентских выборов в Хорватии со значительном перевесом лидирует действующий глава государства Зоран Миланович. Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, опубликованные хорватским порталом Dnevnik. hr.

EPA/ANTONIO BAT/ТАСС Действующий президент и кандидат в президенты Хорватии Зоран Миланович

По состоянию на 23:00 мск, Миланович получает 74,58% голосов избирателей, в то время как его соперник Драган Приморац набирает 25,42%.

Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (21:00 мск). Явка составила 34,77%.

30 декабря по результатам прошедших выборов президента Хорватии ни один из восьми кандидатов не набрал более 50% голосов. Был назначен второй тур. Явка на выборах тогда составила 45,99%.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря Миланович заявил, что военные Хорватии не будут участвовать в украинском конфликте. Президент Хорватии добавил, что страна собирается действовать осторожно и только в своих интересах.

В июле Миланович заявил, что продолжающийся конфликт угрожает Украине полным экономическим и демографическим уничтожением, а завершение конфликта зависит только от России и США. По его словам, заявления НАТО о «необратимости» пути Украины в НАТО накладывают ряд серьёзных обязательств на страны альянса в контексте будущего Киева.