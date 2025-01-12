Лондон, 12 января, 2025, 22:50 — ИА Регнум. Экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона жёстко раскритиковал ирландский журналист Чей Боуз за то, что политик призвал британцев поступать на военную службу. Об этом Боуз написал 12 января на своей странице в соцсети X.

TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Джонсон порекомендовал соотечественникам присоединиться к Вооружённым силам Соединённого Королевства и рассмотреть все преимущества службы в армии.

По мнению журналиста, политический деятель, убеждая сограждан вступить в ряды британской армии, преследует только свои цели, как это было и со срывом переговорного процесса между Россией и Украиной.

«Как и на Украине, этот отвратительный лжец развязывает войну, от которой он только выиграет. Какое опасное существо», — прокомментировал Боуз призыв Джонсона в соцсети X.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как напомнил в декабре президент РФ Владимир Путин, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в 2022 году убедил Украину продолжать конфликт с Россией и сорвал Стамбульские договорённости.

Член украинской делегации Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

Джонсон в октябре 2024 года выпустил мемуары, в которых опроверг обвинения в срыве стамбульских переговоров. По его мнению, Украина никогда бы не согласилась на условия президента РФ Владимира Путина.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти слова, уличил экс-премьера во лжи. Министр указал на то, что на переговорах в Стамбуле за основу для соглашения взяли документ, который представила украинская делегация, а не условия российского президента.