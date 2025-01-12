Токио, 12 января, 2025, 22:18 — ИА Регнум. Японский историк Такэюки Танака издал книгу под названием «Аллея ангелов», которая рассказывает о геноциде, осуществляемом киевским режимом против мирных жителей Донбасса в период с 2014 по 2022 год.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Одним из мотивов создания книги послужило игнорирование правительства Японии истинных причин начала спецоперации России на Украине, отметил Танака.

«Несмотря на то, что Россия… начала специальную военную операцию для защиты жизни и прав жителей Донбасса, японское правительство проигнорировало причину и сочло, что Россия — безнравственная страна, односторонне вторгшаяся на Украину, а японское телевидение, газеты, журналы и ученые все до одного выступили с критикой России и выразили поддержку и солидарность неонацистской власти Украины», — приводит слова Танаки «РИА Новости».

Как отметил историк, власти Японии, беря в пример США и страны Европы, с помощью пропаганды «промывали мозги» японцам, в связи с чем в стране усилились антироссийские настроения. По мнению Танаки, такие действия Токио приведут лишь к разрушению отношений с Москвой. Вместе с этим историк хотел донести до читателей, что виновником конфликта на Украине является киевский режим, созданный США в результате насильственного госпереворота в 2014 году.

«С этой целью я собрал как можно больше фотографий и обратился к правде о восьми годах, в течение которых неонацистский режим, марионетка Соединённых Штатов, воспевающий бандеровщину, продолжал зверски убивать соотечественников-украинцев», — отметил Танака.

В настоящее время, по данным агентства, книга занимает второе место в рейтинге японского сегмента Amazon.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» отмечал, что основными участниками государственного переворота на Украине в 2014 году были неонацистские группировки, после этого они стали определять весь курс страны. После переворота официальной идеологией Украины стала ненависть ко всему русскому, это привело к последующему геноциду мирных жителей Донбасса, пояснил российский лидер.

Вместе с этим Путин подчеркнул, что основная причина трагичных событий на Украине заключается в целенаправленной антироссийской политике Запада во главе с США, подчеркнул Путин. Десятилетиями они добивались полного контроля над Украиной, финансировали националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой её существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада, продолжил президент РФ.

Украина оставалась бы в границах 1991 года, если бы в феврале 2014 года не было сорвано соглашение об урегулировании между оппозицией и бывшим тогда президентом Виктором Януковичем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Украина руками тех, кто пришёл к власти через госпереворот, сама разрушила свою территориальную цельность, добавил он.